Heidenheim: Betrunkener fährt in Schaufenster einer Fahrschule und begeht Unfallflucht

Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Heidenheim in das Schaufenster einer Fahrschule gefahren. Er floh, ohne sich um seinen schwer verletzten Mitfahrer zu kümmern.

Kurz vor drei Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei, dass ein Auto in ein Schaufenster gekracht sei. Die Beamten ermittelten einen 20-jährigen Fahrer, der offensichtlich erheblich betrunken den Unfall verursacht hatte. Er war mit seinem Wagen ausgerechnet in das Schaufenster einer Fahrschule gefahren. Ein Betrunkener ist in Heidenheim in ein Schaufenster gefahren. Es war ausgerechnet das Fenster einer Fahrschule. Markus Brandhuber Der 20-Jährige fuhr laut Polizei zunächst noch kurz weiter, floh dann aber zu Fuß. Seinen schwer verletzten, blutenden Mitfahrer ließ er im Wagen zurück. Die Polizei nahm den Fahrer wenig später fest. Neben Alkohol hatte er offenbar auch noch Drogen zu sich genommen und musste eine Blutprobe abgeben. Sein 21-jähriger Begleiter wurde ins Krankenhaus gebracht. 50.000 Euro Schaden bei der Fahrschule Am Gebäude mit der zerstörten Scheibe dürfte der Schaden bis zu 50.000 Euro betragen. Der Schaden am Auto gibt die Polizei mit 5.000 Euro an.