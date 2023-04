Betrunkene Frau stört Ostergottesdienst in Ulm

Randale in der Kirche

Eine betrunkene Frau hat in Ulm die österliche Stimmung gerübt. Sie soll am Sonntagmittag laut Polizei bei einen Ostergottesdienst gestört haben. Anschließend randalierte sie in einer Straßenbahn.

Eine stark betrunkene Frau hat am Sonntagmittag im Ostergottesdienst in der katholischen Ulmer Georgskirche randaliert. Die 30-Jährige soll herumgeschrien und um sich gespuckt haben, so die Ulmer Polizei. Eine Polizeistreife erteilte der Frau zunächst einen Platzverweis. Daraufhin verließ sie die Kirche und fuhr mit der Straßenbahn Richtung Böfingen. Eine 30-jährige Frau soll den Ostergottesdienst in der Ulmer Georgskirche gestört haben. IMAGO Katharina Hild Randale auch in der Straßenbahn In der Bahn schrie sie weiter und schlug gegen die Scheiben. Erneut musste eine Polizeistreife anrücken. Die Beamten fanden die Frau an der Endhaltestelle im Stadtteil Böfingen. Dort soll sie auf einer Grünfläche ihr großes Geschäft verrichtet haben. Die Frau war laut Polizei nicht "zugänglich" und beleidigte die Beamten. Sie wurde in Gewahrsam genommen, damit sie ihren Rausch ausschlafen konnte. Die 30-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.