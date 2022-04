Auto im Gleisbett blockierte Bahnstrecke bei Blaustein

Am Osterwochenende hat es Unfälle wegen betrunkener Autofahrer gegeben: In Blaustein (Alb-Donau-Kreis) landete ein Auto im Gleisbett, in Erolzheim (Kreis Biberach) wurden drei Autos beschädigt.

Am Ostersonntag war der 48-jährige Fahrer laut Polizei in Blaustein unterwegs, als er zunächst an den Bordstein geriet. Dann pralle das Auto gegen eine Schranke und landete im Gleisbett. Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Blaustein musste eine Stunde gesperrt werden, um das Fahrzeug zu bergen.

Ein Fahrer war am Osterwochenende in Erolzheim mit 2,5 Promille mit dem Auto unterwegs (Symbolfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Monika Skolimowska

Die Ursache für den Fahrfehler war wohl der Alkoholkonsum des Autofahrers, so die Polizei. Bei ihm wurden zwei Promille gemessen.

Unfall in Erolzheim: Fahrer mit 2,5 Promille unterwegs

Ebenfalls am Ostersonntag sorgte ein betrunkener Autofahrer in Erolzheim im Kreis Biberach für einen Unfall: Der 31-Jährige rammte drei Autos, so die Polizei. Dabei wurde sein Fahrzeug so sehr beschädigt, dass er nicht weiterkam. Bei dem Mann wurden 2,5 Promille Alkohol festgestellt.

Dillinger Autofahrer flieht betrunken vor der Polizei

Im Kreis Dillingen verfolgte die Polizei am Ostersonntag einen 41-jährigen Porschefahrer. Zeugen hatte die Einsatzkräfte gerufen, weil er viel zu schnell und ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Mann floh vor einer Kontrolle, wurde aber später gefasst. Er war laut Polizei betrunken und hat keinen Führerschein.