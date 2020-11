Die Polizei hat am Wochenende mehrere betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen wurden auf deren Fahrweise aufmerksam und informierten die Polizei. In Laichingen im Alb-Donau-Kreis fuhr laut Polizei der Fahrer eines Kleintransporters derart unkontrolliert, dass er von einem Zeugen gestoppt wurde. Der Zeuge hinderte den Fahrer bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten an der Weiterfahrt. Die Streife führte einen Alkoholtest bei Fahrer durch: Dieser lag bei über zwei Promille. In Giengen im Kreis Heidenheim beobachtete ein Zeuge, dass ein Sattelzug in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei konnte den Fahrer schnell finden. Auch bei ihm lag der Alkotest weit über dem zulässigen Grenzwert.