Im Betrugsprozess vor dem Amtsgericht Günzburg gegen eine Betreuerin zeichnete sich am Dienstag ein Täter-Opfer-Ausgleich ab. Voraussetzung: Die Angeklagte zahlt veruntreutes Geld sofort zurück.

Am Amtsgericht Günzburg hat ein Betrugsprozess gegen zwei Schwestern begonnen. SWR Isabella Hafner



Die Staatsanwältin, die Richterin und die Hauptangeklagte selbst befürworteten den Vorschlag eines Täter-Opfer-Ausgleichs. Voraussetzung ist allerdings, dass die Angeklagte rund 35.000 Euro sofort zurückzahlt.

Um mehr als 40.000 Euro betrogen

Laut Anklage sollen die beiden Schwestern das von ihnen betreute Ehepaar um insgesamt mehr als 40.000 Euro betrogen haben. Die jüngere der beiden Schwestern war von 2013 bis 2018 als amtliche Betreuerin des Ehepaars aus dem Landkreis Günzburg tätig. Die Eheleute haben beide eine geistige Behinderung, die Ehefrau ist zudem an Multipler Sklerose erkrankt.

Paar bekam nur 400 Euro im Monat

Dem Paar wurden laut Anklage monatlich nur knapp 400 Euro zugestanden, davon kaufte die Angeklagte Lebensmittel, der Rest war Taschengeld. Darüberhinaus soll die Angeklagte das monatliche Kindergeld, das der Mann wegen seiner Behinderung erhielt, auf ihr eigenes Konto überwiesen haben.

Geld für angebliche Schulden eingefordert

Außerdem soll die Angeklagte wegen angeblicher eigener Schulden und einer drohenden Pfändung, Geld von dem Ehepaar eingefordert haben. Die Ehefrau soll zudem einen Kreditantrag unterschrieben haben, damit die Angeklagte ihre angeblichen Schulden tilgen kann.

Ältere Schwester wegen Körperverletzung angeklagt

Die angeklagte Betreuerin hat laut Gericht die mitangeklagte ältere Schweser selbst als Pflegerin angestellt haben. Diese muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Sie soll unangemessen grob bei der Pflege vorgegangen sein.

Täter-Opfer-Ausgleich - 35.000 Euro sofort zurückzahlen

Am Ende der Verhandlung am Dienstag stand der bereits im Vorfeld formulierte Täter-Opfer-Ausgleich: Die Hauptangeklagte versprach, 35.000 Euro sofort zurückzuzahlen. Das Gericht hatte das Geständnis der beiden Angeklagten positiv gewertet. Auch die über ihren Verteidiger verlesene Mitteilung, es tue ihnen sehr leid, floss in den Vorschlag.

Entscheidung über Strafmaß

Am kommenden Dienstag sollen weitere Zeugen gehört werden. Dann soll auch über das Strafmaß für die beiden angeklagten Schwestern entschieden werden. Im Raum stehen vier Jahre Haft auf Bewährung sowie gemeinnützige Arbeit.