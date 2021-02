Betrüger missbrauchen seit Wochen den Namen der Firma Renner in Lauingen und bereichern sich so an Kunden. Oftmals suchten Betroffene einen Heizungsnotdienst im Internet und gerieten so an die Betrüger.

Die Masche funktioniert so: Ein Kunde sucht im Internet einen Heizungsnotdienst. Dort wird ihm eine Telefonnummer, meist eine Handynummer, angegeben. Bei einem Anruf meldet sich scheinbar ein örtlich bekannter Heizungsbauer, in diesem Fall die Firma Renner aus Lauingen im Kreis Dillingen. Der Kunde erteilt den Auftrag, die Monteure kommen auch und beginnen mit der Reparatur. Mehrere Anrufe gehen jede Woche bei der Firma Renner ein von Menschen, die glauben, es wäre nicht der erste Kontakt. SWR BR, Judith Zacher, Collage: SWR Dem Monteur fehlt ein Ersatzteil, er verlangt Bargeld und verschwindet Urplötzlich brauchen die Monteure aber unbedingt ein Ersatzteil, das bestellt werden muss. Sie versprechen, in ein paar Tagen wiederzukommen, verlangen aber gleich eine Barzahlung. Dann verschwinden sie und kommen nicht zurück. So passierte es Stjan Schenk. Bei minus 3 Grad fiel seine Heizung aus, erzählte er. Nach seinem Anruf seien die Monteure gekommen. Als ein Ersatzteil fehlte, habe er ihnen 420 Euro gegeben. Die Monteure sah er nie wieder. Jede Woche gehen bei Renner Anrufe betrogener Kunden ein Der Betroffene fragt bei der Firma Renner nach. Dort erfährt er, dass die Firma gar nichts von dem Kunden oder einem Auftrag weiß. Inzwischen rufen mehrmals in der Woche Kunden bei der Lauinger Firma an, die vergeblich auf vermeintliche Renner-Mitarbeiter warten und so erst erfahren, dass sie betrogen wurden. Firmenchef Andreas Renner wurde über eine schlechte Rezension auf Google aufmerksam, die ihm seltsam vorkam. Denn: Der Rezensent war nie Kunde bei ihm. Danach hat Andreas Renner einen Hinweis auf die Betrugsmasche auf seiner Internetseite veröffentlicht. Nun mehren sich die Anrufe. 23 hat er schon auf seiner Liste. Monteure der Firma Renner sind laut Firmenchef immer in Firmenkleidung und Firmenfahrzeugen unterwegs. SWR BR, Judith Zacher, Collage: SWR "Anrufe kommen aus ganz Deutschland, aus Eislingen, aus Dillingen, aus Hamburg, aus Chemnitz. Da wollte eine Dame nur den Hahnen am Geschirrspüler ausgetauscht haben. Das Teil kostet 15 Euro. Da wurden 420 Euro bar kassiert und der Monteur war weg." Firmenchef Andreas Renner Dabei sind nicht nur Kunden aus ganz Deutschland betroffen, sondern auch andere namensgleiche Firmen: Burghart Renner aus Krefeld hat das gleiche Problem. Damit einem das nicht passiert – sollte man hier schon stutzig werden: Barzahlung sei in der Branche unüblich. Seine Monteure kämen immer mit dem Firmenfahrzeug und in Firmenkleidung. Die Polizei ermittelt jetzt bundesweit und bittet die Bevölkerung um besondere Vorsicht.