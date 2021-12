Eine 71-jährige Frau aus Abtsgmünd (Ostalbkreis) ist am Mittwoch am Telefon mehrfach aufgefordert worden, für ein Gewinnspiel tausende Euro an Unbekannte zu überweisen. Die Seniorin war laut Polizei so verunsichert, dass sie sich auf den Weg zur Bank machte. Eine Bankangestellte erkannte den Betrug und konnte einen finanziellen Schaden verhindern.