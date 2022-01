Am Mittwoch ist ein älteres Ehepaar in Aalen auf Betrüger hereingefallen. Ein falscher Polizeibeamter forderte am Telefon eine Kaution für einen Angehörigen, der in einen schweren Unfall verwickelt sei. Das besorgte Ehepaar ging tatsächlich zur Bank, hob 34.000 Euro ab und übergab das Geld in Schwäbisch Gmünd vor dem Amtsgericht einer Abholerin, die sich Frau Maier nannte. Laut Polizei gibt es derzeit eine Vielzahl solcher Betrugsanrufe.