Im Ostalbkreis häufen sich laut Polizei Betrugsfälle mit Uhren. Nach Angaben eines Sprechers gab es bereits mehrere Anzeigen. In einigen Fällen seien Menschen um mehrere Hundert Euro betrogen worden, darunter in Ellwangen und in Oberkochen. Die Betrüger sprechen ihre Opfer meist vor Einkaufszentren oder Baumärkten an, geben sich als frühere Arbeitskollegen aus und bieten angeblich hochwertige Uhren zum Kauf an. Bei den Uhren handelt es sich allerdings um Fälschungen, so die Polizei.