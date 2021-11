per Mail teilen

Ein 59-jähriger Mann in Senden im Kreis Neu-Ulm hat 20.000 Euro an eine Internet-Betrügerin verloren. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann eine junge Frau über eine Dating-App kennengelernt. Die Frau gab an, um eine Millionen-Erbe ihres verstorbenen Vaters annehmen zu können, müsse sie 20.000 Euro Gebühren vorab bezahlen. Der Sendener wurde erst stutzig, als seine Internet-Bekanntschaft später weitere 400.000 Euro von ihm forderte.