Betrüger haben eine Firma in Illertissen um mehrere hundert Euro gebracht. Sie hatten am Montag einer Firmenmitarbeiterin per Mail Anweisungen gegeben und sich dabei als ihr Chef ausgegeben. Die Frau erwarb daraufhin Guthabenkarten, angeblich für ein Kundengeschenk, und teilte den Betrügern die Einlöse-Codes mit. Laut Polizei wurde die Frau misstrauisch, als sie zu weiteren Käufen aufgefordert wurde.