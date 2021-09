Aalener Rentnerin gründet Long-Covid-Selbsthilfegruppe

Elfriede Thierfelder und ihr Mann Klaus gehörten zu den ersten Corona-Kranken in Aalen. Er starb, sie leidet noch ein Jahr danach an den Folgen. Jetzt plant sie eine Selbsthilfegruppe.

Vor allem die seelischen Narben schmerzen Elfriede Thierfelder bis heute: Dass sie ihrem Mann in seinen letzten Tagen kaum beistehen durfte. "Die Belastung dadurch, dass ich nicht wusste, wie es ihm geht. Ich durfte ihn nicht besuchen, auch nachdem er wieder bei Bewusstsein war, das war unerträglich", erinnert sich die 75-Jährige.

Elfriede Thierfelder: Gründerin der Long-Covid-Selbsthilfe-Gruppe in Aalen SWR

Wie sie und ihr Mann sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist ihr heute noch nicht klar. Sie haben an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, direkt im Vorfeld der Pandemie. Dabei haben sie sich möglicherweise infiziert, ihr Mann Klaus, ehemals evangelischer Pfarrer in Oberkochen, und sie. Bei ihm ging es zwei Tage früher los als bei ihr - und gleich ziemlich heftig. "Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel. Außerdem hatte er fast keine Kraft mehr, nach ein paar Tagen konnte er kaum noch aufstehen. Und bei mir fing es auch mit hohem Fieber an."

Elfriede Thierfelders Mann stirbt im Krankenhaus

Nach mehreren Tagen zu Hause wird das Ehepaar ins Krankenhaus eingewiesen. Er auf die Intensiv-, sie auf die normale Corona-Station. Wo sie die erste Patientin ist. Nach knapp einer Woche bessert sich ihr Zustand, sie wird entlassen.

Anders ihr Mann: Er liegt auf der Isolierstation, muss beatmet werden. Besuchen darf Elfriede ihn nicht. Täglich ruft sie im Krankenhaus an, doch sie erfährt nur wenig Konkretes zu seinem Gesundheitszustand. Endlich - viele Tage später - darf Elfriede ihren Klaus doch besuchen. "Er hat mir gesagt, es gehe ihm so schlecht wie noch nie in seinem ganzen Leben. Er hat fürchterlich gehustet. Es war ganz schrecklich." Die Stimme stockt Elfriede Thierfelder bei der Erinnerung an die tragischen Minuten. Am selben Tag stirbt Klaus Thierfelder.

"Salz und Zucker kann ich mittlerweile wieder gut unterscheiden. Aber um eine Rose zu riechen, muss ich meine Nase direkt in die Rose hineinstecken."

Noch anderthalb Jahre später ist ihr Geruchssinn eingeschränkt

Für Elfriede eine doppelte Belastung: Der Tod des Mannes - und die Nachwirkungen ihrer eigenen Erkrankung. An denen leidet die zierliche Frau mit der Kurzhaarfrisur noch heute, anderthalb Jahre später. Insbesondere Geruchs- und Geschmackswahrnehmung sind nach wie vor eingeschränkt. "Salz und Zucker kann ich mittlerweile wieder gut unterscheiden. Aber um eine Rose zu riechen, muss ich meine Nase direkt in die Rose hineinstecken."

Idee zur Corona-Selbsthilfegruppe in der Reha-Klinik

In einer Reha-Klinik an der Nordsee entwickelt Elfriede Thierfelder die Idee einer Selbsthilfegruppe für coronageschädigte Menschen. Die studierte Sozialpädagogin kennt sich mit dem Leiten von Gesprächsgruppen aus. Drei Zielgruppen will sie ansprechen: Zum einen genesene Corona-Patientinnen und -patienten. Zum anderen Angehörige von Menschen, die an und mit Covid gestorben sind. Und schließlich diejenigen, die einen coronakranken Angehörigen über lange Zeit begleitet haben.

Infos zur Long-Covid-Selbsthilfegruppe Aalen Die Long-Covid-Selbsthilfegruppe trifft sich im evangelischen Gemeindehaus Aalen, Friedhofstraße 5. Das erste Treffen ist am Donnerstag, dem 23. September, um 19:30 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei der Familienbildungsstätte Aalen unter 07361-555146. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Als Partner hat sie die Aalener Familienbildungsstätte gewonnen. Aber auch einen Arzt. Der hat sein Kommen zum zweiten Treffen der Gruppe zugesagt, um Fragen rund ums Thema "Corona" zu erörtern. Auch ohne viel Werbung im Vorfeld haben sich schon mehrere Interessierte bei Elfriede Thierfelder gemeldet. Das Bedürfnis, sich über die Folgen einer Corona-Erkrankung auszutauschen, ist offenbar groß.