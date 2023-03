Zwei Männer bei Schachtarbeiten in Bopfingen schwer verletzt

Bei Arbeiten an einem Hydrantenschacht in Bopfingen sind zwei Männer am Montag schwer verletzt worden. Sie verloren das Bewusstsein. Vermutlich war Gas ausgetreten, so die Polizei.

Am Montagnachmittag sind zwei Männer in Bopfingen (Ostalbkreis) bei Arbeiten an einem Hydrantenschacht schwer verletzt worden. Laut Polizei hatten sie in dem Schacht Kunststoffleitungen überprüfen wollen. Aus ungeklärter Ursache sei jedoch aus einer Leitung vermutlich Stickstoff ausgetreten, heißt es. Arbeitsunfall in Bopfingen: Mehrere Rettungswagen und Hubschrauber vor Ort Zunächst war ein 53-jähriger Arbeiter in den Schacht gestiegen. Als er bewusstlos wurde, wollte ihm sein 45-jähriger Kollege helfen. Dazu stieg er ebenfalls in den Schacht, wurde allerdings kurze Zeit darauf auch bewusstlos und stürzte zu Boden. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr rettete die Männer mit Atemschutz und Sauerstoff aus dem Schacht. Die Verletzten kamen in Kliniken.