Bei einem Betriebsunfall auf einer Großbaustelle in Nördlingen ist ein Arbeiter am Donnerstag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 57-Jährige rückwärts durch einen Leiterabstieg in der Decke etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann hatte einen Schritt zurück gemacht, als er Gitterboxen beobachtete, die von einem Kran angeliefert wurden.