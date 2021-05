Zwei weitere Unternehmen aus der Region dürfen Beschäftigte bald selbst impfen. Dazu zählen der Optik- und Elektronikkonzern Zeiss in Oberkochen und das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim in Biberach.

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat insgesamt zwölf Unternehmen für das Modellprojekt "Impfen in Betrieben" ausgesucht. SWR

Das Land weitet das Modellprojekt aus, in dem Erfahrungen zum Impfen durch Betriebsärzte in Unternehmen gesammelt werden. Zeiss in Oberkochen und Aalen sowie Boehringer Ingelheim in Biberach sind zwei von zwölf Unternehmen, die mit Impfstoff beliefert werden sollen, um damit einen Teil ihrer Beschäftigten selbst zu impfen.

Zeiss sei startklar für die betriebsinterne Impfkampagne, teilte das Unternehmen mit. SWR

Betriebsimpfungen: Impfstraße bei Zeiss einsatzbereit

Bei Zeiss in Oberkochen und in Aalen werden die Impfungen ähnlich organisiert wie in den öffentlichen Impfzentren. Eine Impfstraße sei bereits aufgebaut und einsatzbereit, teilte das Unternehmen mit. Die konkrete Vorgehensweise sei derzeit in Abstimmung.

Boehringer Ingelheim in Biberach impft zunächst jene Mitarbeitenden, die in Präsenz vor Ort arbeiten müssen. Pressestelle Boehringer Ingelheim

Impfzentrum auch bei Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim teilte mit, man habe am Standort Biberach bis zu 1.000 Dosen Impfstoff für Mitarbeitende erhalten, um für das Ministerium und andere Betriebe Erfahrungen mit den Abläufen in der betriebsärztlichen Impfung zu sammeln. Das Unternehmen habe dafür ein Impfzentrum auf seinem Biberacher Werksgelände eingerichtet.

"Wir freuen uns sehr, als Teil des Pilotprojekts die Erprobung eines reibungslosen Ablaufs von Betriebsimpfungen unterstützen und einem Teil unserer Mitarbeitenden ein Impfangebot machen zu können." Fridtjof Traulsen, Standortleiter bei Boehringer Ingelheim in Biberach

Das Impfangebot gehe zunächst an diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die eine Präsenz vor Ort erforderlich sei. Dies seien allen voran Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Produktionsbereiche. Biberach ist die größte Produktionsstätte des Unternehmens für biopharmazeutische Medikamente. Ein Großteil der mehr als 6.500 Beschäftigten in Biberach arbeite derzeit vorwiegend von zu Hause aus, so das Unternehmen.

"Für den Landkreis Biberach ist es neben dem Kreisimpfzentrum und den Hausärzten wichtig, Betriebsärzte der ansässigen Firmen als dritte Säule rasch in die Impfkampagne integrieren zu können. Mit dem Modellprojekt bei Boehringer Ingelheim kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher." Heiko Schmid, Landrat im Kreis Biberach

Wann Betriebsärzte anfangen zu impfen, ist noch unklar

Wann genau die Betriebsärzte der Modellunternehmen impfen dürfen, ist noch nicht klar. Start in den ersten der zwölf Firmen ist voraussichtlich Mitte Mai. Die Unternehmen seien am Freitag informiert worden und könnten nun mit den Vorbereitungen beginnen. Den Auftakt des Modellprojektes zum Impfen in Unternehmen hatte der Kranhersteller Liebherr in Ehingen Ende April gemacht.