Zahlreiche Städte und Gemeinden in der Region beteiligen sich am Samstagabend ab 20:30 Uhr an der weltweiten Licht-Aus-Aktion "Earth Hour". So bleiben etwa in Aalen das Rathaus und einige Kirchen für eine Stunde unbeleuchtet. In Schwäbisch Gmünd und Ulm gilt das unter anderem jeweils für das Münster, in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) für alle öffentlichen Gebäude. Auch Neu-Ulm und Ehingen beteiligen sich. Mit der weltweiten Klimaschutzaktion "Earth-Hour" will die Umweltstiftung WWF auf die Bedrohungen in Folge des Klimawandels aufmerksam machen.