Für das Isabella-Braun-Seniorenheim in Jettingen-Scheppach im Kreis Günzburg ist ein Besuchsverbot verhängt worden. Nach Angaben des Landratsamtes ist dort am Wochenende bekanntgeworden, dass sich Mitarbeiter und Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Deshalb wurde am Donnerstag Vormittag in dem Heim eine Massentestung durchgeführt.