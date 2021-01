Seit Monaten dürfen Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen besucht werden. Das Universitätsklinikum Ulm hat jetzt die Besuchsregeln noch verschärft.

Das UniversitätsklinikUlm hat seine Besuchsregeln verschärft (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Ohnehin dürfen Besucherinnen und Besucher das Universitätsklinikum in Ulm derzeit nur mit Ausnahmegenehmigung betreten. Nun ist das Klinikum nach eigenen Angaben wegen der Änderung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu schärferen Zutrittsregelungen verpflichtet, so eine Mitteilung vom Freitag. Weitere Kliniken in der Region passen ihre Besuchsregeln entsprechend an.

Keine Corona-Tests am Klinikum in Ulm

Besucher von Patientinenn und Patienten am Uniklinikum Ulm dürfen die Gebäude nur noch mit einem negativen PCR- oder Antigen-Test sowie einer FFP2-Maske betreten. Außerdem müssen Antigentest höchstens 48 Stunden alt sein. Beim PCR-Test dürfen es auch 72 Stunden sein.

Das Universitätsklinikum weist ausdrücklich daraufhin, dass die Tests zu Besuchszewcken nicht vor Ort, also am Klinikum, durchgeführt werden.

Anderes Vorgehen an Kliniken in Ostwürttemberg

Das soll an weiteren Kliniken der Region, beispielsweise in Heidenheim, anders geregelt werden. Wegen des verschärfte Besuchsrechts kann man sich auch in der Klinik in Heidenheim testen lassen.

Ab kommenden Montag soll die Neuregelung auch für Besucherinnen und Besucher an den drei Häusern der Ostalbkliniken in Aalen, Ellwangen und Mutlangen gelten. Nach Auskunft eines Sprechers soll es dann auch hier Testangebote geben.