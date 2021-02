Besuche in den Ostalb-Kliniken in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sind ab diesem Mittwoch nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Das teilte die Klinikverwaltung heute mit. Der Test darf höchstens 48 Stunden alt sein, zusätzlich muss eine FFP2-Maske getragen werden. Patienten mit einem ambulanten Termin sind von der Testpflicht ausgenommen. Die Kliniken selbst bieten einen Corona-Test an. Besuche seien nach wie vor nur in Ausnahmefällen möglich.