Die Ostalb-Kliniken in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd haben die Besuchsregeln noch einmal verschärft. Besucher, die in Ausnahmefällen kommen dürfen, brauchen außer einer FFP2-Maske nun auch einen negativen Coronavirus-Test. Das teilte die Klinikverwaltung mit. An den Kliniken gibt es zu bestimmten Zeiten kostenlose Schnelltests. Weiterhin sind Besuche nur bei Kindern, Sterbenden, bei Geburten und wenn es medizinisch notwendig ist, erlaubt.