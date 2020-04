Bestattungen in Zeiten von Corona sind einsam und vielen Regeln unterworfen. Manchmal, sagt der Ulmer Bestatter Christian Streidt im SWR-Interview, sind sogar die Bestatter verzweifelt und müssen schwere Entscheidungen treffen.

Christian Streidt ist Seniorchef des Ersten Ulmer Bestattungsinstitutes und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Bestatter. Er schildert im Interview, wie verzweifelt auch Bestatter in diesen Zeiten manchmal sind. Denn die Corona-Pandemie verlangt ihnen und vor allem den Trauernden viel ab.

SWR: Corona verändert die Bestattung. Sind Trauerfeiern jetzt mit wenigen Menschen noch trauriger als sonst?

Christian Streidt: Ja, für jemanden, der sieht, was das für eine Wertschätzung ist für einen Menschen, wenn viele Leute gekommen sind, ist das schon eine traurige Angelegenheit, wenn nur ein paar Angehörige da sind. Man darf sie auch nicht anfassen, sie bleiben sich selbst überlassen.

Der Ulmer Bestatter Christian Streidt spricht über schwere Zeiten für Trauernde Erstes Ulmer Bestattungsunternehmen

Die Einschränkungen variieren manchmal von Friedhof zu Friedhof. Wie unterschiedlich sind Beerdigungen in Ulm und Neu-Ulm?

Die sind inzwischen ziemlich gleich, das heißt, in Neu-Ulm genauso wie in Ulm trifft man sich am Grab. In Neu-Ulm dürfen maximal zehn Personen dabei sein, inklusive Bestattungsarbeiter und Geistlichem. In Ulm dürfen nur fünf Personen am Grab sein.

Sie bieten als Alternative zum Beispiel Videos von Trauerfeiern an, die man online übertragen oder später anschauen kann. Wird das Angebot angenommen?

Ja, manchmal. Aber es ist nicht so, dass die Leute sagen, wir brauchen das unbedingt. Ein, zwei Mal haben wir das bisher gemacht. Man muss wissen, die meisten Verstorbenen sind ja nicht an Corona verstorben, sondern das sind ganz normale Sterbefälle, des Alters wegen oder wegen einer anderen Krankheit.

Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, eine Bestattung zu verschieben, bis man in größerem Rahmen eine Trauerfeier abhalten kann?

Möglich ist das bei einer Feuerbestattung, die Urne könnte man einige Wochen später beisetzen. Es ist in Baden-Württemberg kein Zeitrahmen festgelegt worden, wann eine Urne beigesetzt werden muss. Allerdings darf man sie auch nicht auf ewig behalten. Bei Erdbestattungen wird es schon schwieriger. Da hat man natürlich entsprechende Kühlräume, wo man einen Verstorbenen vier oder sechs Wochen aufbewahren könnte. Aber in diesen Zeiten werden Sie keine Genehmigung vom Gesundheitsamt bekommen. Denn niemand kann mit dem Coronavirus umgehen. Man weiß nicht, ist es hoch infektiös, ist es das nicht? Man versucht, verschiedene Kühlräume vorzuhalten, wenn jemand tatsächlich an Corona verstorben ist. Es ist eben doch eine ganz andere Form als bei einem normalen Sterbefall.

Der Saal für Trauerfeiern des Bestattungsinstitutes von Christian Streidt wird wohl länger leer bleiben Erstes Ulmer Bestattungsunternehmen

Herr Streit, haben Sie jetzt mehr Begräbnisse als üblich?

Nein, wir können nicht feststellen, dass es mehr Sterbefälle wären. Natürlich, wenn wir von den Kliniken darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sich um einen Coronafall handelt, werden sämtliche Schutzmaßnahmen ganz explizit ausgeführt. Vor allem die Mitarbeiter müssen sich schützen durch spezielle Anzüge, einen Mundschutz und eine Schutzbrille - und sie müssen den Verstorbenen nach dem Bundesseuchengesetz behandeln.

Haben Sie denn genügend Schutzanzüge?

Das war ein riesen Problem. Aber natürlich wurde dafür gesorgt, dass wir die Kontakte untereinander ausgetauscht haben, jeder hat jedem ausgeholfen. Wir sind ja ein systemrelevanter Beruf und sind damit natürlich auf der Liste, dass wir, wenn was gebraucht wird, auch versorgt werden.

Heikel ist auch die vorgeschriebene zweite Leichenschau, das ist ja auch eine Gefahr neuer Ansteckung?

Neuerdings kann man diese zweite Leichenschau aussetzen in Baden-Württemberg. Das ist erstmal für drei Monate gemacht worden. Weil die Frage ist, wenn wir jemanden nach dem Seuchenschutzgesetz behandeln und die zweite Leichenschau vom Amtsarzt im Krematorium ausgeführt werden muss, ob dann nicht ein unnötige Gefahr für den Amtsarzt oder die Gehilfen besteht. Und das Robert-Koch-Institut hat gesagt, man kann die zweite Leichenschau aussetzen.

In Zeiten von Corona gibt es noch eine Besonderheit: Es gibt keine Aufbahrung mehr. Welche Probleme bringt das mit sich?

Das ist eines der größten Probleme. Ob Vater, Mutter oder Kind: Ein Angehöriger ist ins Krankenhaus gekommen, durch einen Unfall zum Beispiel, man hat keine Zeit gehabt, miteinander zu reden. Sie dürfen nicht ins Krankenhaus rein, weil Sie eine unnötige Infektionsgefahr sind. Derjenige verstirbt und es heißt nachher, Sie dürfen ihn nicht mehr angucken. Wir müssen ihn abholen und er muss eingeäschert oder begraben werden. Was noch viel schlimmer ist: die Leute können es nicht begreifen, dass derjenige tot ist, wenn man ihn nicht gesehen hat, wenn man sich nicht verabschieden konnte.

Wieso dürfen sie ihn nicht sehen in diesen Zeiten?

Weil hier die normalen Verstorbenen genauso eingeordnet werden wie die Corona-Fälle. Und das ist eine Sache, die wir noch über Jahrzehnte spüren werden. Dass Menschen sich nicht leibhaftig verabschieden konnten. Den Schmerz, den spüren Sie. Die Verzweiflung der Leute, dass sie irgendetwas sehen, dass sie sicher sind, er ist wirklich tot, um damit abschließen zu können. Und die Verzweiflung eben zu sagen, das ist ein Straftatbestand, wenn sie darüber hinweggehen, das ist das Schlimmste für den Bestatter.

Könnte diese Regel gelockert werden?

Ich denke ja. Wir werden uns sicher alle beruhigen in der ganzen Sache und es werden sich sicher Wege finden, dass wir hier den Menschen helfen und entgegenkommen.