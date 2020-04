per Mail teilen

Es war ein Wolf - das Bayerische Landesamt für Umwelt hat am Freitagnachmittag bestätigt, dass es sich bei dem Tier, das am Dienstag bei Neu-Ulm überfahren wurde, um einen Wolf handelt.

Dies hätten Untersuchungen des Leibniz-Institutes für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin ergeben. Dorthin war der tote Wolf am Donnerstag gebracht worden. Das Ergebnis der genetischen Untersuchung liegt aller Voraussicht nach erst in ein paar Wochen vor.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat bestätigt, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt. SWR Ursula Klement

Augenzeugen wollen Wolf am Sonntag lebend gesehen haben

Inzwischen haben sich auch Augenzeugen gemeldet, die den Wolf am Sonntag zwischen den Neu-Ulmer Ortsteilen Aufheim und Gerlenhofen noch lebend im Wald gesehen haben. Das weibliche, etwa zwei Jahre alte Tier, wurde am Mittwochmorgen am Straßenrand gefunden. Ein Autofahrer hatte bei der Polizei zunächst gemeldet, dass er einen Hund überfahren habe.