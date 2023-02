per Mail teilen

23 im Dezember beschlagnahmte, verwahrloste Hunde kommen nicht mehr zu ihrem Besitzer in den Alb-Donau-Kreis zurück. Das Ulmer Tierheim sucht jetzt neue Zuhause für die Terrier-Mischlinge.

23 Hunde, die in einem Haus in Schnürpflingen (Alb-Donau-Kreis) verwahrlost aufgefunden wurden, werden nicht mehr zu ihrem Besitzer zurückkehren. Das sagte eine Sprecherin des Landratsamtes im Alb-Donau-Kreis. Das Veterinäramt hatte die teilweise unterernährten und kranken Tiere einen Tag vor Weihnachten beschlagnahmt. Die tierschutzwidrige Hundehaltung war aufgeflogen, nachdem zwei tote Mischlings-Welpen in einer Mülltonne gefunden worden waren.

Die 23 beschlagnahmten Hunde aus einem Haus in Schnürpflingen im Alb-Donau-Kreis sind nun vermittelbar. Pressestelle Tierheim und Tierschutzbund Ulm

Das Ulmer Tierheim hatte die kleinen Shih-Tzus, eine Hunderasse aus Tibet, bei sich aufgenommen. Das Verfahren beim Veterinäramt gegen den ehemaligen Halter laufe zwar noch, aber die Tiere könnten jetzt an neue Besitzer vermittelt werden, hieß es. Die Hunde, darunter drei Welpen, mussten in den vergangenen Wochen richtig aufgepäppelt werden.

Das Tierheim sucht ein artgerechtes Zuhause für die Hunde

Die neuen Besitzer sollten den Mischlings-Hunden laut Tierheim ein artgerechtes Zuhause geben können. Das Tierheim unterschreibe noch am Dienstag den für die Vermittlung der Tiere notwendigen sogenannten Übereignungsvertrag, der mit dem Veterinäramt geschlossen wurde, so Tierheimleiter Ralf Peßmann gegenüber dem SWR.

Zwei Welpen wurden nach der Beschlagnahmung geboren

Die Zahl der Hunde war im Tierheim noch gewachsen. Zwei Welpen wurden seit Dezember geboren. Die Tiere werden für eine dreistellige Schutzgebühr vermittelt. Sie sind untersucht, wurden medizinisch versorgt und sind gechippt. Wer sich für die Hunde interessiert, kann sie an den Wochenenden im Ulmer Tierheim besuchen und Tuchfühlung aufnehmen.