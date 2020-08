In Lonsee im Alb-Donau-Kreis ist ein betrunkener Mann von einem Bauzug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, passierte der Vorfall bereits in der Nacht zum Sonntag. Der betrunkene 23-jährige hatte sich laut Bundespolizei gegen drei Uhr in der Nacht am Bahnhof Lonsee auf den Bahnsteig gesetzt. Seine Beine ragten über die Bahnsteigkante hinaus. Der Lokführer eines Bauzugs erkannte zu spät, dass der junge Mann auf dem Boden lag. Trotz Schnellbemsung erfasste der Zug die Beine des 23-Jährigen. Er erlitt mehrere Brüche sowie Verletzungen an Armen und im Gesicht, so die Bundespolizei.