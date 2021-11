Hausarzt darf nicht mehr praktizieren

per Mail teilen

Das Amtsgericht Nürnberg hat gegen einen Hausarzt aus dem Kreis Donau-Ries wegen Corona-Scheinimpfungen ein vorläufiges Berufsverbot verhängt. Das teilte die Zentralstelle zur Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg am Donnerstag mit. Die Hauptverhandlung stehe noch aus. Die Hausarztpraxis ist bereits seit Oktober geschlossen. Der Mediziner hatte den Ermittlungen zufolge seinen Patienten Scheinimpfungen verabreicht, wie die Zentralstelle mitteilte. Die Patienten seien gutgläubig von einer Impfung gegen das Coronavirus ausgegangen, hätten jedoch keinerlei Antikörper entwickelt. Zusätzlich soll der Arzt bei Patientinnen und Patienten, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten, Impfungen in deren Impfpässe eingetragen haben. In beiden Fällen habe er dies auch gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet.