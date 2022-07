Berufsbildungstag im Donautal - #schoolmeetsdonautal

Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler werden am Donnerstagmorgen ins Ulmer Industriegebiet Donautal gebracht, um Hilfe bei der Berufswahl zu bekommen. Nach Angaben der Organisatoren hat es so eine Aktion noch nie gegeben, weder in Ulm, noch im übrigen Deutschland: 14 große Unternehmen im Ulmer Donautal informieren Jugendliche vor Ort zu mehr als 40 Berufsfeldern. Vom Lebensmittelunternehmen über Fahrzeughersteller bis zur Pharmaindustrie reicht die Palette. Die mehr als tausend Teilnehmenden stammen aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Sie stehen derzeit vor der Frage, was sie nach der Schule machen sollen - die Firmen ihrerseits suchen derzeit mit großem Aufwand Auszubildende. Die Unternehmenstour wird auch von der Industrie- und Handelskammer, der Arbeitsagentur und der Stadt Ulm unterstützt.