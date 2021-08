Auch das Zentrale Impfzentrum Ulm bereitet sich organisatorisch auf die geänderte Impfkampagne des Landes vor: Wegen verkürzter Impfabstände können ab 19. Juli Termine zur Zweitimpfung vorgezogen werden.

Auch sogenannte Kreuzimpfungen mit unterschiedlichen Impfstoffen seien möglich, sagte der Organisationsleiter des Zentralen Impfzentrums Ulm, Hagen Feucht, am Dienstagnachmittag dem SWR. Aber auch wer an seinem gebuchten Termin festhalten wolle, könne dies tun. Bereits vereinbarte Termine fänden auf jeden Fall statt. Wer den Termin vorverlegen wolle, könne über das Terminvergabeportal einen neuen Termin buchen und früher zur Impfung kommen - "je nach Verfügbarkeit von Terminen, die momentan aber absolut gegeben ist." Eine Bedingung gebe es: Der zeitliche Mindestabstand von vier Wochen zur Erstimpfung müsse eingehalten werden.

"Viele Impftermine bleiben ungenutzt"

Derzeit blieben viele Termine ungenutzt. Das sei in der Pandemie fatal, sagte der Ärztliche Leiter des Zentralen Impfzentrums Ulm, Bernd Kühlmuß, am Dienstagvormittag: "Die Menschen kommen einfach nicht zu ihrem Termin. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht impfen lassen. Sie lassen sich woanders impfen und haben oftmals gleich mehrere Termine in Impfzentren oder Praxen gebucht." Er glaubt, dass Mehrfach-Bucher so versuchen, die Abstände zu verkürzen, "was jetzt ja ohnehin kommen wird", sagte Kühlmuß. Oftmals seien die Termine dann sogar unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Ersttermins für eine Zweitimpfung gebucht.

Dringender Appell: "Termine nicht verstreichen lassen"

Kühlmuß appelliert deshalb an alle, die Termine rechtzeitig wieder zu stornieren, damit sie von anderen genutzt werden können. "Vor allem von jenen, die bisher noch gar keine Impfung haben."

Bernd Kühlmuß, ärztlicher Leiter des Zentralen Impfzentrums in Ulm appeliert an alle, Impftermine wahrzunehmen oder zu stornieren. SWR SWR

"Verkürzung der Impfabstände sehr wichtig"

Insgesamt begrüße Bernd Kühlmuß die von der Ständigen Impfkommission vorgeschlagene Verkürzung der Impfabstände, insbesondere wegen der nahenden Welle von Infektionen mit der Delta-Variante: "Die Verkürzung der Zeiten halte ich prinzipiell für sehr wichtig. Die in den Studien verwendeten Abstände waren drei beziehungsweise vier Wochen für die mRNA-Impfstoffe und sechs Wochen für Vektor-basierte Stoffe wie Astrazeneca. Man hatte die Abstände verlängert, um mehr Menschen eine erste Impfung zu ermöglichen. Aber wenn man jetzt weiß, dass die Daten eben bei kürzeren Abstandsregelungen genauso gut sind, dann sollte man das natürlich anwenden, insbesondere in Anbetracht der nahenden Delta-Variante. Denn hier wissen wir, dass die zweifache Impfung besser schützt als nur die einfache."

Ständige Impfkommission empfiehlt Kreuzimpfungen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt derzeit sogenannte Kreuzimpfungen, also beim ersten Mal zum Beispiel Astrazeneca und danach Biontech oder Moderna. Dies hält der Experte aus verschiedenen Gründen für sinnvoll: "Die Antikörper sind höher nach einer heterologen Impfung. Und natürlich ist auch die Akzeptanz bei den mRNA-Impfstoffen in der Bevölkerung einfach höher, zumindest hier in Deutschland. Insofern ist das sicherlich ein richtiger Weg."