Das Berliner Büro "relais Landschaftsarchitektur" wird die Landesgartenschau Ellwangen gestalten. Einstimmig hat das Preisgericht dem Entwurf den ersten Preis zugesprochen.

Am Dienstag wurde der Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt. Inspiriert hat die Berliner ein Luftbild von Ellwangen aus den 1950er Jahren. Da mäandrierte die Jagst noch um die Stadt herum. Das darf sie ab 2026 wieder tun - das Jagsttal westlich des Schießwasens soll nachhaltig ökologisch aufgewertet werden mit vielen Blickbeziehungen zu Innenstadt, Schloss und Schönenberg.

Die Berliner Landschaftsarchitektin Marianne Mommsen - ihrem Entwurf wurde beim Wettbewerb der 1. Preis zugesprochen SWR Hendrik Zorn

Ellwangens Innenstadt soll belebt werden

Richtung Innenstadt schließen sich Gärten als Erlebnisräume an. Terrassenartig abgestuft ergeben sie den neuen Stadtpark mitsamt einer Strandlandschaft am Fluss. "Der Stadtstrand in der Nähe der Innenstadt wird mit Sicherheit ein Magnet werden", ist sich Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher (CDU) sicher. Er verspricht sich eine Belebung der Innenstadt.