Die Polizei ist zur Prävention von Diebstählen und Wohnungseinbrüchen diese Woche mit einem Informations-Sattelzug im Ostalbkreis unterwegs. Auftakt ist am Montag in Mutlangen. Die Zahl der Einbrüche im Ostalbkreis ist im vorigen Jahr laut Polizei um mehr als neun Prozent gestiegen. Insgesamt sinken aber die Fallzahlen im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen. Allerdings stieg die bei den Einbrüchen verursachte Schadenshöhe erheblich, so die Mitteilung. In dem Sattelzug gibt es beipielsweise eine Ausstellung, die verschiedene Sicherungstechniken präsentiert, darunter auch Diebstahlsicherungen für Zweiräder und Autos. Der Sattelzug steht am Montag auf dem Lammplatz in Mutlangen und am Dienstag in Gschwend auf dem Marktplatz. Am Donnerstag steht das Informationsfahrzeug der Polizei in Schwäbisch Gmünd auf dem Johannisplatz.