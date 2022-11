Kretschmann hofft auf die Fortführung der LEA Ellwangen

Gemeinderat will am Mittwoch beraten

Der Ellwanger Gemeinderat will am Mittwoch über den Fortbestand der LEA beraten. Ministerpräsident Kretschmann hat sich auf der Landespressekonferenz in die Diskussion eingeschaltet.

Gibt es eine Zukunft für die Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete in Ellwangen? Darüber will der Gemeinderat am Mittwoch beraten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich dazu in der Landespressekonferenz geäußert. Er hofft auf eine Einigung mit der Stadt. Wie beziehungsweise ob es weitergeht mit der LEA Ellwangen, darüber will der Gemeinderat Ellwangen am Mittwoch beraten. Eine Entscheidung wird aber noch nicht gefällt. Zur Sitzung stoßen auch Vertreter des Ministeriums der Justiz und für Migration dazu. Sie bringen ein Diskussionspapier mit nach Ellwangen, dessen Inhalt Stadtverwaltung und Gemeinderat bisher nicht bekannt ist, teilte ein Sprecher der Stadt dem SWR mit. Über dieses Papier wird der Rat diskutieren. Die Vereinbarung zwischen dem Land und der Stadt Ellwangen zum Betrieb der Landeserstaufnahme (LEA) für Flüchtlinge läuft zum Ende des Jahres aus. Die Landesregierung möchte die Einrichtung angesichts des starken Zuzugs von Flüchtlingen vor allem aus der Ukraine weiterbetreiben. Die Stadt möchte dagegen keine dauerhafte Einrichtung und beharrt auf den auslaufenden Vertrag.

Sendung am Mi. , 30.11.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg