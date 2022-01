Die Kriminalpolizei Neu-Ulm sucht Zeugen für einen bewaffneten Raubüberfall am vergangenen Samstag auf einen Getränkemarkt in Neu-Ulm Burlafingen. Laut Mitteilung ist von privater Seite eine Belohnung von 1.000 Euro zur Aufklärung der Tat ausgesetzt worden. Gesucht werden zwei junge Männer, die nach dem Raub Richtung Bahnunterführung flüchteten. Ob die Tat mit weiteren Überfallen in Neu-Ulm der vergangenen Monate zusammenhängt, könne derzeit noch nicht gesagt werden, so ein Polizeisprecher.