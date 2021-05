Die Bürgermeisterin von Bellenberg im Kreis Neu-Ulm, Susanne Schewetzky, will aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt niederlegen. Das berichtet die "Illertisser Zeitung". Nach einer Hirnblutung im Sommer hätten ihr die Ärzte geraten, kürzer zu treten, heißt es in dem Bericht. Sie will in der Stadtratssitzung am 20. Mai ihr Rücktrittsgesuch einreichen.