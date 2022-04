Vollsperrung der B10 wegen Belagsarbeiten

Die B10 wird von Dienstag an wegen Belagsarbeiten zwischen Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) und Ulm voll gesperrt. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen der Autobahnausfahrt Ulm/West (A8) und der B10-Abfahrt Ulm/Universität. Diesen Abschnitt befahren laut Regierungspräsidium Tübingen in beiden Fahrtrichtungen täglich 58.000 Fahrzeuge, es muss entsprechend mit Behinderungen gerechnet werden. Auf 3,5 Kilometern werden in zwei Bauabschnitten bis voraussichtlich 11. Mai schadhafte Stellen ausgebessert und beim Ulmer Stadtteil Lehr auch sogenannter Flüsterasphalt zur Lärmreduzierung aufgebracht. Die Kosten von rund 1,5 Millionen Euro trägt der Bund. Der Verkehr wird zunächst über die A8 in Fahrtrichtung München zur Anschlussstelle Ulm-Ost umgeleitet, von dort über die alte B19 (Heidenheimer Straße) zum Berliner Ring (Nordumfahrung Ulm).