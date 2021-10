In Leipheim (Kreis Günzburg) hat sich am Wochenende ein Mann beim Rasenmähen schwer verletzt. In der Annahme, das Mähwerk seines Sitz-Rasenmähers laufe nicht, griff der 52-Jährige hinein und verletzte sich schwer an der Hand. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.