Bei Fotoaufnahmen ist ein junger Motorradfahrer bei Gerstetten (Kreis Heidenheim) am Samstagnachmittag mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden.

Es sollten tolle Aufnahmen werden, doch das private Fotoshooting endete tragisch. Ein junger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei Gerstetten (Kreis Heidenheim) mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Freund sollte Fotos von der Motorradfahrt machen

Laut Polizei sollte ein Freund des jungen Bikers Aufnahmen von der rasanten Fahrt machen. Er stand am Straßenrand zwischen Altheim und Gerstetten, um die Fahrt durch eine Kurve zu fotografieren. Der 20-jährige Biker verschätzte sich in der scharfen Linkskurve offenbar mit der Geschwindigkeit. Er kam mit der Maschine nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten 20-Jährigen in eine Klinik.