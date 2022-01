per Mail teilen

Wegen der Fahrkarten- und 3G-Kontrolle ist ein Fahrgast im Regionalexpress von Sigmaringen nach Ulm am Dienstag rabiat geworden. Der 29-Jährige beleidigte zwei Zugbegleiterinnen, verhielt sich aggressiv und hielt keinerlei Abstand. Das Zugpersonal rief eine Streife der Bundespolizei. Die Beamten nahmen den 29-Jährigen am Ulmer Hauptbahnhof in Empfang. Ihn erwartet nun eine Anzeige.