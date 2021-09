Atommüll-Endlager: Region von Ellwangen bis Riedlingen geologisch geeignet

Weite Teile zwischen Ostwürttemberg und Oberschwaben kommen grundsätzlich für ein Endlager für Atommüll in Frage. Das geht aus dem Zwischenbericht hervor, der Montag veröffentlicht wurde.

Nach dem Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) erstreckt sich das Gebiet in einem Streifen von Südwesten in Richtung Nordosten durch die ganze Region. Von Riedlingen (Kreis Biberach) über Munderkingen und Blaubeuren, weiter über Dornstadt und Langenau im Alb-Donau-Kreis bis Giengen und Nattheim im Kreis Heidenheim und Neresheim und Kösingen im Ostalbkreis. In die Auswahl kommen auch Orte in Bayerisch Schwaben.

Der Landrat des Alb-Donau-Kreises, Heiner Scheffold, will für den Fall, dass der Alb-Donau-Kreis als Standort für ein Endlager für Atommüll ausgewählt wird, keinen Widerstand leisten. Wichtig sei für ihn, dass die Entscheidung auf wissenschaftlicher Grundlage erfolge. Die politische Einflussnahme auf die Auswahl müsse so gering wie möglich sein, sagte Scheffold dem SWR.

Wir haben in Deutschland Atommüll produziert. Und diesen Atommüll können wir nun nicht, meine ich, in anderen Ländern einfach entsorgen. Sondern, es ist unsere ureigene Aufgabe, hierfür eine Lösung zu finden.

Bedeutung für die Region

Der Zwischenbericht der BGE bedeutet in jedem Fall, dass man sich in Zukunft in den Kreisen Biberach, Alb-Donau, Heidenheim, Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen und sogar im Ostalbkreis mit dem Thema Endlagersuche beschäftigen wird.

Politikerinnen und Politiker aus der Region sowie Atomkraftgegner fordern einen ergebnisoffenen Umgang bei der Suche nach einem Endlager für Atommüll. Der Atomkraftgegner Raimund Kamm vom "Forum Gemeinsam gegen das Zwischenlager" bemerkt, dass die Reaktion "Endlager ja, aber hier nicht" dem Problem nicht gerecht werde. Man brauche in Deutschland ein Endlager in tiefen Erdschichten, das über eine Million Jahre dicht bleibt. Die jetzigen oberirdischen Zwischenlager - wie in Gundremmingen - seien wegen nicht auszuschließender Terroranschläge nicht sicher.

So gesehen erhöhe ein Endlager die Sicherheit der Region, sagte auch die Heidenheimer Bundestagsabgeordnete der Grünen, Margit Stumpp. Der Aalener Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, CDU, sagte, er halte eine Auswahl der Region in den weiteren Stufen des Verfahrens für unwahrscheinlich, aber auch nicht für ganz ausgeschlossen.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat insgesamt 90 Regionen benannt, die in Deutschland für die Endlagerung von Atommüll infrage kommen. Sie will die geeigneten Orte in weiteren Schritten enger eingrenzen. 2031 soll dann entschieden werden, wo das Endlager für Atommüll in Deutschland entstehen soll.