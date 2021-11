Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Westerstetten (Alb-Donau-Kreis) sind am Dienstag Schmuck und ein Hochzeitskleid gestohlen worden. Laut Polizei brach der Täter oder die Täterin die Terrassentür auf und kam so ins Haus. Auf der Suche nach Beute wurde auch in Schränken gewühlt.