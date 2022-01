per Mail teilen

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Wochenende bei einem Unfall auf einer Biogasanlage in Mödingen im Kreis Dillingen schwer verletzt worden. Der Mann wollte nach Polizeiangaben am Samstag seinen Anhänger auf einem Silageberg säubern, dabei wurde er von einem Radlader erfasst. Dessen Fahrer hatte nicht bemerkt, dass der 34-Jährige von seinem Traktor abgestiegen war.