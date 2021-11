Vogelmörder wird gesucht

Naturschützer und Polizei in Bayerisch-Schwaben suchen nach Unbekannten, die Giftköder gegen den Rotmilan auslegen. Wie die "Heidenheimer Zeitung" am Donnerstag berichtet, gibt es bereits mehrere Fälle. Die jüngste Giftattacke gab es demnach in Zöschingen im Kreis Dillingen. Dort hatte ein Landwirt einen toten Rotmilan entdeckt. Nach mehreren Untersuchungen, unter anderem auch in einem Speziallabor der Münchner Universität, steht fest: Der Vogel wurde mit Carbofuran vergiftet, einem Insektizid, das seit 2008 in Europa verboten ist. Ähnliche Fälle gab es in fünf verschiedenen Regierungsbezirken; überall wurden Giftköder ausgelegt. So auch im Nachbarkreis Donau-Ries. Die Polizei ermittelt. Der Rotmilan gehört zu den stark gefährdeten Arten. Über die Hälfte des Weltbestands brütet in Deutschland.