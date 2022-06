Zugausfälle und -umleitungen über Pfingsten

Bahnreisende müssen sich vor, über und nach Pfingsten auf erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr in der Region einstellen. Laut Mitteilung der Deutschen Bahn wird nach wie vor am Stellwerk in Ulm gearbeitet. Am Bahnhof Senden werden Bahnsteige, Aufzüge und Treppen erneuert, auf der Strecke Ulm-Augsburg unter anderem die Eisenbahnbrücke in Günzburg. Fernverkehrszüge halten bis zum Freitag nicht in Ulm und Günzburg, sondern werden umgeleitet oder fallen aus. Im Regionalverkehr kommt es vom 3. bis 7. Juni zu Zugausfällen auf der Brenzbahn zwischen Ulm und Langenau, außerdem zwischen Ulm und Laupheim sowie zwischen Ulm und Weißenhorn, Senden und Illertissen. Fahrplanänderungen gibt es noch bis zum 4. Juni auf der Strecke Richtung Burgau/Krumbach. Die Bahn setzt Busse ein und bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt zu informieren.