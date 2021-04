In Neu-Ulm hat am Mittwoch offiziell der Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Zuerst wird das Highspeed-Glasfasernetz in den Industriegebieten südlich der B10 gebaut. Insgesamt investieren die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm in den Ausbau in beiden Städten bis 2024 rund 30 Millionen Euro.