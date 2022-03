Die Deutsche Fußballliga hat am Mittwoch die Spielansetzungen für den Beginn der Zweitligasaison veröffentlicht. Demnach startet der FC Heidenheim am Samstag, 24. Juli um 13:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen Paderborn in die neue Runde. Eine Woche später geht es dann für die Heidenheimer auswärts in Ingolstadt weiter.