Deutsche Jugendmeisterschaften der Leichtathletik beginnen

Im Donaustadion in Ulm beginnen am Freitag die Deutschen Jugendmeisterschaften in der Leichtathletik. 1.500 junge Sportlerinnen und Sportler gehen nach Angaben des Württembergischen Leichtathletikverbandes an den Start. In den Wettbewerben bis zum Sonntag geht es auch um die Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft Anfang August in Kolumbien.