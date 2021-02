An den Ermittlungen einer Sonderkommission des Landeskriminalamtes zu Briefbomben bei Lebensmittelfirmen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) beteiligen sich auch Polizeikräfte aus Ulm. Am Flughafen in München war eine weitere Sendung abgefangen worden, die ebenfalls an einen Lebensmittelhersteller adressiert war. Ob der Fund im Zusammenhang mit den Fällen in Neckarsulm und Eppelheim steht ist noch unklar. Auf die Frage, wie das verdächtige Paket in München identifiziert werden konnte, gaben die Ermittler keine Antwort. Mittlerweile umfasst die Sonderkommission hundert Beamte. Darunter sind Ermittler aus Heilbronn, Mannheim und Ulm. Informationen, wonach einer der Briefe aus Ulm abgeschickt worden sein soll, wollte das Landeskriminalamt auf SWR-Anfrage weder dementieren noch bestätigten.