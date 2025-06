Die Polizei ermittelt gegen einen Polizisten und eine Mitarbeiterin des Neu-Ulmer Landratsamtes wegen Drogenhandels und Bestechung. Am Montag wurden zahlreiche Objekte durchsucht.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) und die Polizei ermitteln gegen einen Streifenpolizisten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und eine Mitarbeiterin des Landratsamtes Neu-Ulm. Der Verdacht gegen sie: Handel mit Betäubungsmitteln, Bestechung und Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Am Montag gab es ab 6 Uhr zahlreiche Wohnungsdurchsuchungen in mehreren Bundesländern.

Polizei und Bayerisches Landeskriminalamt ermitteln gegen einen Polizisten aus Neu-Ulm. Im Verdacht steht auch eine Mitarbeiterin des Landratsamtes Neu-Ulm. (Symbolfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Vogl

Der verdächtigte Streifenpolizist soll sich mit einer Labormitarbeiterin und einer leitenden Mitarbeiterin der Führerscheinstelle am Landratsamt Neu-Ulm zusammengetan haben. Sie sollen sogenannte Abstinenznachweise nach dem Führerscheinentzug manipuliert haben. Menschen, denen der Führerschein entzogen wurde, sollte gegen Geldzahlungen ermöglicht werden, die Fahrerlaubnis wiederzubekommen.

Ermittlungen gegen Polizisten und Landratsamtmitarbeiterin: 23 Objekte in vier Bundesländern durchsucht

Die Ermittlungen haben im vergangenen Sommer begonnen, teilte das BLKA mit. Zunächst bestand der Verdacht, dass der Streifenbeamte mit Drogen handelt. Inzwischen sind insgesamt 13 Beschuldigte im Visier der Ermittler. Dabei waren mehr als 100 Polizeibeamte im Einsatz, darunter auch Sondereinsatzkräfte insbesondere Spezialisten wie Interne Ermittlungsbeamte, Finanzermittler, Wirtschaftsexperten und IT-Forensiker.

Bei den Durchsuchungen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen sollten vor allem Beweise gesichert werden. Durchsucht wurden auch eine Polizeidienststelle in Bayern und die Führerscheinstelle des Landratsamtes in Neu-Ulm. Festgenommen wurde bei den Polizeiaktionen am Montag niemand.