Das ist R-Pharm

In Illertissen hat R-Pharm nach eigenen Angaben rund 350 Mitarbeiter. Der Firmenstandort hat dort eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. In den 1930er Jahren wurde begonnen, in Illertissen aus Bienengift ein Arzneimittel gegen Rheuma herzustellen. In den 1970er Jahren wurde der Standort von der amerikanischen Pharmafirma "Pfizer" übernommen. Seit 2014 hat eine Tochter des russischen Pharmaunternehmens "R-Pharm" ihren Sitz in Illertissen und firmiert dort unter dem Namen "R-Pharm Germany GmbH".