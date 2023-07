per Mail teilen

Die Stadt Neu-Ulm hat den Bau ihres 63 Millionen-Euro-Projektes "Heiners" in der Innenstadt vorerst gestoppt. Laut Medienberichten sind in einem benachbarten Wohnhaus Risse aufgetreten.

Die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Neu-Ulm hat einen Baustopp für das "Heiners" in der Innenstadt verhängt. Grund sind Risse in einem Nachbargebäude. Das Nachbarhaus sei evakuiert und die Bewohner in einem Hotel untergebracht worden.

Wegen "Heiners": Standsicherheit des Nachbarhauses nicht gewährleistet

Laut eines Statikers ist die Standsicherheit des Hauses nicht gewährleistet, berichten "Südwest Presse" und "Neu-Ulmer Zeitung". Die Eigentümerin, der Wohnkonzern Vonovia, habe die Stadt aufgefordert, die Baustelle ruhen zu lassen, bis ein Gutachten vorliege.

Die Risse sind unübersehbar: Die Standsicherheit dieses Hauses neben der Heiners-Baustelle kann nicht mehr gewährleistet werden. SWR Volker Wüst

Das "Heiners" gilt als Vorzeigeprojekt in Neu-Ulm. In dem siebengeschossigen Bau sollen unter anderem die Bücherei, rund 50 Wohnungen, ein Generationentreff und Büros Platz finden.

"Heiners" soll 2025 fertig sein

Der Neubau stand im vergangenen Sommer kurzzeitig auf der Kippe, weil mehrere Stadträte eine Kostenexplosion befürchteten. Für den Neubau sind 63 Millionen Euro veranschlagt. 2025 soll der Bau fertig sein - wenn es jetzt nicht zu größeren Verzögerungen kommt.

So soll das "Heiners" am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm einmal aussehen: Sieben Geschosse hoch, mit teilweiser Glasfassade und viel Grün. Stadt Neu-Ulm