Bauarbeiten an Ludwig-Erhard-Brücke dauern länger

Die Sanierungsarbeiten an der Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm dauern laut Stadtverwaltung länger als geplant. Grund sind technische Probleme bei der Deutschen Bahn. Deshalb bleibt auf der Brücke über die Bahngleise auch die aktuelle Verkehrsführung mit nur einer Fahrspur länger bestehen. Ab 20. September soll es wieder drei Fahrspuren auf der Brücke geben. Täglich fahren rund 35.000 Fahrzeuge über die Brücke. Sie gilt als eine der wichtigen Ost-West-Verbindungen in Ulm.