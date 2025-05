per Mail teilen

Autofahrer dürften einfach froh sein, dass der Ausbau der B29 zwischen Aalen und Essingen fertig ist. Was viele nicht wissen: Es war eine der fortschrittlichsten Baustellen bundesweit.

Ein zerschnittenes Band in Deutschlandfarben, schon ist die B29 zwischen Aalen und Essingen im Ostalbkreis eröffnet. Feierlich wurde die Bundesstraße am Dienstagnachmittag für den Verkehr freigegeben. Nach viereinhalb Jahren Bauzeit ist die Strecke fertig. Vier Spuren hat sie jetzt - dadurch soll die vielbefahrene Straße leistungsfähiger werden.

Mit dem Ende der Baustelle endet auch ein digitales Pilotprojekt des Landes. Der Ausbau war deutschlandweit eine der größten digitalen Baustellen, ein Pilotprojekt für die sogenannte "Building Information Modeling-Methode", kurz: BIM. Eine Drohne und an Kränen oder Baggern befestigte Kameras filmten regelmäßig den Fortschritt des Bauprojekts.

Ein Computerprogramm erstellte aus den gesammelten Daten einen "digitalen Baustellenzwilling", also eine zentimetergenaue 3D-Simulation der Baustelle. Für alle Beteiligten zugänglich, etwa mit VR-Brillen. Das habe sich bewährt, sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag dem SWR: "Das ist die zukünftige Technologie, wie alle Straßen gebaut werden."

Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) zeigte sich am Dienstag erleichtert: "Für uns ist es ein ganz wichtiger Schritt. Nicht nur für die Bürger, auch für die Wirtschaft." Die Strecke ist Teil des B29-Ausbaus von Schwäbisch Gmünd bis zur bayerischen Landesgrenze. Sie schließt an die 2019 eröffnete Ortsumfahrung Mögglingen an.

Der Bund hat in den 3,5 Kilometer langen Abschnitt rund 54 Millionen Euro investiert. Rund 6 Millionen kamen von Land und Gemeinden. Bei Autofahrenden hat die Strecke in den vergangenen Jahren immer wieder für Unmut gesorgt.

"Das ist die zukünftige Technologie, wie alle Straßen gebaut werden."

Mehr als 20.000 Fahrzeuge passieren den Abschnitt täglich. Schon vor dem B29-Ausbau kam es immer wieder zu langen Staus. Umleitungen und Vollsperrungen rund um die Baustelle haben die letzten Jahre jedoch zur echten Geduldsprobe werden lassen.

"Wir Essinger erinnern uns sehr ungern", sagte der Bürgermeister Wolfgang Hofer (parteilos) in seinem Grußwort. "Hier waren täglich Staus von einer halben Stunde. Umso dankbarer sind wir, dass die B29 fertig ist." Dank der Arbeit regionaler Baufirmen. Die haben so schnell gearbeitet, dass die Arbeiten zehn Monate vor Termin abgeschlossen sind.

Landrat Joachim Bläse (CDU) nutzte den Festakt, um bei Vertretern von Bund und Land für weitere Bauprojekte im Ostalbkreis zu werben. Darunter der Albaufstieg, der Tunnel in Böbingen und die Röttinger Höhe. "Es ist das Herzstück der B29, das wir heute freigeben", so Bläse beim Festakt. Jetzt brauche es jedoch die nächsten Bausteine, um weitere Meilensteine zu entwickeln.